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Son dakika haberleri | Anne-babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle yıkıldı (2)

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Son dakika haberleri | Anne-babasının öldüğü kazaya göreve geldi, acı haberle yıkıldı (2)

Son dakika gündem haberi... KAZA, ARAÇ KAMERASINDAŞanlıurfa'da, Ahmet Erten ile Şükran Erten çiftinin hayatını kaybettiği kazanın, halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA, ARAÇ KAMERASINDA

Şanlıurfa'da, Ahmet Erten ile Şükran Erten çiftinin hayatını kaybettiği kazanın, halk otobüsü kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; durakta durduğu sırada otobüse, arkadan gelen otomobilin çarpması ve yolcuların araçtakilere yardım için koşması yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Ahmet Erten Şanlıurfa Tragger Güncel Haberler Son Dakika

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