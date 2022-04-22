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Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu satıcılarına "gündüz" operasyonu

AA - Sertaç Bulur - Güncel
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Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'gündüz' operasyonu

Son dakika haber... Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım." ifadesinin ardından başlatılan "gündüz" operasyonları sürüyor.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 Lyrica sentetik ecza maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Uyuşturucu, Altındağ, Çankaya, Ankara, Güncel, Haberler

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