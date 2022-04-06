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Son dakika haberleri! Adana'da ev yangınında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Son dakika haberleri! Adana'da ev yangınında anne ve 2 çocuğu dumandan etkilendi

Son dakika haberi... Adana'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde, iki katlı binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde olan anne Sümeyra ile çocukları Yahya Kemal (5) ve Ahmet Selim Duran'ı (4) alarak dışarı çıktı.

Dumanlardan etkilendikleri belirlenen anne ve 2 çocuğu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Kurttepe, Çukurova, Yangın, Adana, Güncel, Haberler

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