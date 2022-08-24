Son dakika haberleri | Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi Güncel Haberler Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Huzurevleri Mahallesi'nde dün çöp kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Samet Kızıltoprak'ın cenazesinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Gözaltındaki kamyon sürücüsü İ.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Bu arada, çöp kamyonu bir güvenlik kamerasınca görüntülendi. Huzurevleri Mahallesi'nde dün Çukurova Belediyesine ait 01 EV 208 plakalı çöp kamyonunun altında kalan Samet Kızıltoprak hayatını kaybetmiş, sürücü gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Mutlu Güney Huzurevleri Mahallesi Adli Tıp Kurumu Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Adana'da çöp kamyonunun altında kalarak ölen çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.