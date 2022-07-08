Son dakika haberleri | Adana'da cinayet sanıkları hakim karşısında

Adana'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu olan 2 sanık hakkında müebbet ve ayrıca 3'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.Y. ile S.A. ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık S.A, maktul Özgür Adıgüzel'in çocukluk arkadaşı olduğunu ve diğer sanığı da olaydan bir ay önce tanıdığını öne sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Diğer sanık F.Y. ise komploya kurban gittiğini iddia ederek, "O benim ağabeyim gibiydi, maksadım öldürmek değildi. Olay sonrası panik olup kaçtım, ama sonradan ne yaptığımın farkına varıp pişman olunca kaçmaktan vazgeçtim." savunmasında bulundu.

Sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde 8 Mart'ta Özgür Adıgüzel'in öldürülmesine ilişkin yakalanıp tutuklanan F.Y ve S.A. hakkında "Kasten öldürme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından dava açılmıştı.