Son dakika haberleri! 30 metre yükseklikteki teleferikten düşüp öldü

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da, 30 metre yükseklikteki teleferik kabinlerinin bakımını yapan Enes Temel (26), dengesini kaybedip, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde teleferik istasyonunda meydana geldi. Firmada teknik eleman olarak çalışan Enes Temel, Sarısu'dan Tünektepe'ye çıkan teleferik kabinlerinin bakımını yaptığı sırada dengesini kaybedip, 30 metre yükseklikten beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Temel'e ilk müdahaleyi yapan arkadaşları, sağlık ekiplerine de bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen Temel kurtarılamadı. Enes Temel'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.