Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, yeniden gözaltına alındı.

Süper Toto Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, yeniden gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, elindeki bıçakla köprüye asılan Trabzonspor bayrağını indirmeye çalıştığı ve intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Güler, Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ikna edildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güler'in "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Güler'in, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İkinci kez bayrak indirme girişiminde bulundu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne her yıl geleneksel olarak şampiyon takımın bayrağı asılıyor.

Ligde 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor'un bayrağı da 1 Mayıs'ta köprüye konulmuştu.

"Rambo Okan" lakaplı Okan Güler de 3 Mayıs'ta bayrak indirme girişiminin ardından polis ekiplerince yakalanıp Çengelköy Polis Merkezi'nde götürülmüştü.

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Trabzonspor, İntihar, Rambo, Güncel, Haberler

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