Son dakika haberi! Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
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Son dakika haberine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Zafer Ö. idaresindeki 66 SA 298 plakalı otomobil, Yerköy- Yozgat kara yolu Tuzdöken mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel