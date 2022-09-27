Son dakika haberi! Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Zafer Ö. idaresindeki 66 SA 298 plakalı otomobil, Yerköy- Yozgat kara yolu Tuzdöken mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Ferhat Kayhan Yozgat Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Yozgat'ta otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.