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Son dakika haberi... Yerköy'de huzur operasyonu yapıldı

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Son dakika haberi... Yerköy'de huzur operasyonu yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzur operasyon düzenledi.

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzur operasyon düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, halkının huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşaması, suçluları yakalama ve suçu önleme amacıyla ilçe merkezinin farklı noktalarında uygulama yapıldı.

Şüpheli araçları durduran ekipler, bir araca 3 bin 726 lira ceza uyulandı. Yabancı uyruklulara yönelik çalışmada ise 68 adres kontrol edildi.

Kaynak: AA / Ferhat Kayhan - Güncel

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