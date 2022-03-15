Yemen'de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı - Haberler

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Yemen'de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Errumeym - Güncel
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- Yemen'de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı Yemen'in Abyan bölgesindeki bir araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

- Yemen'de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

SANA - Yemen'in Abyan bölgesindeki bir araca yapılan bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Yemen'in güneyindeki Abyan bölgesinde, içinde Tuğgeneral Abdul Latif El-Sayed'in de bulunduğu araç konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. El-Sayed'i hedef alan saldırı ile ilgili açıklama yapan güvenlik yetkilileri, El-Sayed'in koruması olan 3 kişinin hayatını kaybettiğini 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Aralarında El-Sayed'in de bulunduğu toplam 11 yaralı, Zinjibar kentindeki hastaneye sevk edildi.

Yemen'de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Yemen'de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

Yemen'de araca bombalı saldırı: 3 ölü, 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Errumeym - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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