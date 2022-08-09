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Son dakika haberi: Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü

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Son dakika haberi: Yamaç paraşütü yapan okul müdürü, geçirdiği kaza sonucu öldü

Son dakika habere göre MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak yasa boğulan sevenleri, sosyal medya hesaplarından Cengiz öğretmen için başsağlığı mesajları yayınladı. Gültekin'in, yamaç paraşütüne olan merakı ile tanındığı öğrenildi.

Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, bugün akşam saatlerinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin'in vefat ettiği haberini alan ailesi, sevenleri ve öğrencileri yasa boğuldu. Talihsiz öğretmenin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.

Yamaç paraşütüne olan merakı ile tanınan Gültekin, 2021 yılında başarılı öğrencilerini 'yamaç paraşütü' ile ödüllendirmiş ve onlarla birlikte uçuş yapmıştı. Gültekin'in 3 ay önce yine Manisa semalarında yamaç paraşütü yaparken, kaza geçirdiği ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Ahmetli Ankara Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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