Son dakika haberi | Yalova'da tersanedeki iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
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Son dakika haberler... Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanede çalıştığı sırada yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'nde bir tersanede çalışan Yasin D. (19), beton zemine düştü.
Olay yerinde yaşamını yitiren gencin cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Güven Kaya - Güncel