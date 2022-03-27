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Son dakika haberi: Yalova'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

AA - Alirıza Sözbir - Güncel
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Son dakika haberi: Yalova'da bir kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Son dakika haberler: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

ÇINARCIK, YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.

Kocadere Yalı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Rengin Özaltun'u (57) bir süredir görmeyen komşuları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla balkondan daireye girdi.

Evin oturma odasındaki koltukta bulunan Özaltun'un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kadının yaklaşık 25 gün önce yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiği belirtildi.

AA / Alirıza Sözbir - Güncel

Kocadere, Çınarcık, Yalova, Güncel, Haberler

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