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Son dakika haberi! Vali Çelik: "En kısa zamanda yanan alanı tekrar yeşillendireceğiz"

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Akçay - Güncel
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Son dakika gündem haberi... - Vali Çelik: "En kısa zamanda yanan alanı tekrar yeşillendireceğiz" Kütahya Vali Alisi Çelik, Emet'in Küreci köyünde dün akşam 18.08'de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

- Vali Çelik: "En kısa zamanda yanan alanı tekrar yeşillendireceğiz"

KÜTAHYA - Kütahya Vali Alisi Çelik, Emet'in Küreci köyünde dün akşam 18.08'de başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Vali Ali Çelik, AFAD'ın koordinasyonunda, Orman Genel Müdürlüğü, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle yangın söndürme çalışmalarının 24 saate varmadan başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Yaklaşık 270 hektar alanda etkili olan yangının çıkış nedeninin araştırıldığını aktaran Vali Çelik, "En kısa zamanda bütün bu alanı tekrar yeşillendireceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Akçay - Güncel

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