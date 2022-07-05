Son dakika haberi... Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (3) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (3)

Demirören Haber Ajansı - Feyzi Davulcu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (3)

Son dakika haberi... 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Uşak'ta, tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi.

6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Uşak'ta, tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Alevler, 6 saat süren müdahalenin ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika, kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Güncel

Tragger İtfaiye Uşak su Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title