Son dakika haberi... Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (3)
Demirören Haber Ajansı - Feyzi Davulcu - Güncel
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Son dakika haberi... 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Uşak'ta, tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi.
6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Uşak'ta, tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Alevler, 6 saat süren müdahalenin ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika, kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Güncel