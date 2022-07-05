Son dakika haberi... Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın (3) Son dakika haberi... 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Uşak'ta, tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. 6 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Uşak'ta, tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri, 18 araç ve 4 su tankeri ile müdahale ederken, özel firmaya ait beton mikserleriyle de söndürme çalışmalarına destek verildi. Alevler, 6 saat süren müdahalenin ardından çevredeki fabrikalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü. Fabrika, kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Güncel Tragger İtfaiye Uşak su Güncel Haberler Son Dakika

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