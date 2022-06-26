Son dakika haberi | Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı düzenlendi Son dakika haber: Füze saldırısı sonucu kurtarma çalışmaları Yıkılan binalar Saldırıdan etkilenen vatandaşla röportaj KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendi. Füze saldırısı sonucu kurtarma çalışmaları Yıkılan binalar Saldırıdan etkilenen vatandaşla röportaj KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenkivskyi semtine Rusya tarafından füze saldırısı düzenlendi. Bir apartmana düzenlenen füze saldırısında bina enkazından 25 kişinin kurtarıldığını, 4 yaralının hastaneye nakledildiğini bildirildi. AA / Narciso Contreras - Güncel Ukrayna Kiev Güncel Haberler Son Dakika

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