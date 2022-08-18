Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Tunus'taki orman yangınları

Son dakika haberi | Tunus'taki orman yangınları

Son dakika haberleri... Tunus'un kuzeybatısındaki Cezayir sınırında aşırı sıcaklar nedeniyle bir süredir devam eden orman yangınlarının yüzde 95'inin kontrol altına alındığı bildirildi.

Tunus'un kuzeybatısındaki Cezayir sınırında aşırı sıcaklar nedeniyle bir süredir devam eden orman yangınlarının yüzde 95'inin kontrol altına alındığı bildirildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması yapıyor.

Cendube vilayeti Sivil Savunma Bölge Müdürü Adel al-Ubeydi yaptığı açıklamada, "Yangınların insan hayatına mal olmadığı, bazı evlerin dış cephelerinin, arı kovanları ve çok sayıda hayvanın telef olması gibi maddi hasarların kaydedildiğini" söyledi.

Sivil savunma ve orman işçilerinin ortak çabalarıyla yangınların yayılmasının engellendiğini, ordu birliklerinin ve havadan helikopterlerle yapılan müdahalelerin de bu durumu desteklediğini sözlerine ekledi.

Sıcaklıklardaki düşüşe rağmen, şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınların yayılmasından endişe edildiğini belirten al-Ubeydi sözlerine söyle devam etti:

"Cendube vilayeti dün birçok yangına tanık oldu ve bunun başlıca nedeni, özellikle Tabarka, Ain Dirham ve Ghhar Al-Dama'da 48 dereceye ulaşan yüksek sıcaklardan kaynaklanıyor"

Kaynak: AA / Arbi Mahjoubi - Güncel

İtfaiye Cezayir Tunus Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title