Son dakika haberi... TULKARAM- İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli göstericilere müdahale etti
Güncel Haberler
Son dakika haberleri... Batı Şeria'nın Tulkaram kentindeki Bayt Lid beldesinde toplanan Filistinliler, cuma namazını İsrail tarafından Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürme tehlikesi altındaki arazide kıldı.
Batı Şeria'nın Tulkaram kentindeki Bayt Lid beldesinde toplanan Filistinliler, cuma namazını İsrail tarafından Yahudi yerleşim birimlerine dönüştürme tehlikesi altındaki arazide kıldı. Namaz sonra gösteri düzenleyen Filistinlilere, İsrail askerleri müdahale etti. İsrail askerlerinin müdahalesi üzerine iki taraf arasında gerginlik yaşandı.
Kaynak: AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel