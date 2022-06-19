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Son dakika haberi | Trafik kazasına giden ambulanslar çarpıştı: 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Cüneyt Özfidan - Güncel
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Son dakika haberi | Trafik kazasına giden ambulanslar çarpıştı: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, trafik kazasına giden iki ambulansın çarpışması sonucu 3 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Devrek- Ereğli köprüsü mevkisinde meydana geldi. Beycuma Beldesi Bölücek köyünde meydana gelen, 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bölgesine seyir halinde olan ambulanslardan 67 AAP 385 plakalı ambulansın sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. H.K. yönetimindeki 67 NH 112 plakalı ambulans ise önündeki ambulansa arkadan çarptı. Kazada ambulans şoförü H.K. ile sağlık çalışanları M.M. ve B.T. yaralandı. Yaralıların yardımına ise diğer ambulanstaki sağlık çalışanları ile çevredekiler koştu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen başka bir ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bölücek köyünde meydana gelen trafik kazasına ise başka ambulanslar sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Özfidan - Güncel

Ereğli Devrek Güncel Haberler Son Dakika

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