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Son dakika haberi! Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

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Son dakika haberi! Trabzon'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastanede öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 7 Ağustos Pazar akşamı Akçaabat iskelesinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Caner Gedikli (17), boğulma tehlikesi geçirdi.

Arkadaşlarınca sudan çıkartılan Gedikli, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gedikli, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AA / Derviş Altuntaş - Güncel

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