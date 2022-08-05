Son dakika haberi... Tokat'ta kadın evinde ölü bulundu Gelen son dakika haberine göre Tokat'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Tokat'ta 42 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Ali Paşa Mahallesinde yaşayan 42 yaşındaki Songül Baş'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Baş'ın hareketsiz yattığını gördü. Yapılan inceleme Songül Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baş'ın cesedi olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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