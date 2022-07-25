Son dakika haberi! Tokat'ta 9 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Edinilen son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde yayladan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Tokat'ın Niksar ilçesinde yayladan toplanan mantarı yedikten sonra rahatsızlanan 9 kişi hastanede tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Serenli beldesinde Mehmet Özyurt (73) yayladan topladığı mantarı evine getirdi. Mantarı yedikten bir süre sonra rahatsızlanan 9 kişi, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan M.Ö. (11) ile Y.M. (6) sevk edildikleri Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. AA / Ekber Türkoğlu - Güncel Mehmet Özyurt Serenli Niksar Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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