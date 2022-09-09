Son dakika gündem: Merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Üç gün önce Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretiyle mücadele kapsamında 30 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmişti. Tekirdağ, İstanbul ve İzmir'de 30 ev ve bir iş yerinde yapılan aramada, 11 tabanca, 5 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1747 mermi, 122 av tüfeği mermisi ve 89 kurusıkı mermisi ele geçirilmişti. 23 kişi yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Mesut Karaduman Güncel Haberler Son Dakika

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