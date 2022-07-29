Son dakika haberi: Slovenya'daki yangınlarda 1,6 ton patlamamış mühimmat bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Slovenya'daki yangınlarda 1,6 ton patlamamış mühimmat bulundu

Son dakika haberi: Slovenya'daki yangınlarda 1,6 ton patlamamış mühimmat bulundu

Son dakika gelişmesine göre Slovenya'nın Kras bölgesinde yaşanan orman yangınları Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1,6 ton patlamamış mühimmatı ortaya çıkardı.

 - Güncelleme:

Slovenya'nın Kras bölgesinde yaşanan orman yangınları Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 1,6 ton patlamamış mühimmatı ortaya çıkardı.

Koruma ve Kurtarma Ofisinden yapılan açıklamada, orman yangınının yaşandığı bölgede Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma 260 patlamamış mühimmat bulunduğu ifade edilerek, bunların 1,6 ton olduğu belirtildi.

Söz konusu mühimmatın dikkatli bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştırıldığına işaret edilen açıklamada, bölgede başka mühimmatın olup olmadığına dair çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, yangın bölgesinin patlamamış mühimmat nedeniyle daha da büyük tehlike oluşturduğu kaydedilerek, "Yanan toplar hemen patlamıyor. İyice kaynadıktan sonra patlama yaşanıyor. Bu da yarım saati alabiliyor." ifadelerine yer verildi.

AA / Almir Terzic - Güncel

Slovenya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title