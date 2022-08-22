Son dakika haberi... Şehit bekçi, Gümüşhane'de toprağa verildi

İSTANBUL'da düğün sahipleri arasında çıkan arbedeye müdahale sırasında biber gazından fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca (35), memleketi Gümüşhane'de toprağa verildi.

Şişli'nin Kuştepe Mahallesi'nde önceki gece geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden bekçilerden Oltan Koca, düğün sahipleri ile güvenlik güçleri arasındaki arbedeye müdahale ettiği sırada biber gazından etkilenerek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Evli ve 2 çocuk babası Oltan'ın cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından gece uçakla Trabzon'a gönderildi. Trabzon Havalimanı'ndan alınan şehit bekçinin cenazesi, kara yoluyla memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine getirildi.Kürtün Belediyesi önündeki cenaze törenine şehit bekçinin yakınları ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gümüşhane Valisi Kamuran Tasbilek, AK Parti Milletvekili Hacı Osman Akgül, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Koca'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Taşlıca köyü Toktamur Yaylası'nda, Kore Gazisi dedesi Hasan Koca'nın mezarının yanında defnedildi.