Son dakika haberi | Sarallar Operasyonu Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

EDDA SÖNMEZ

"Sarallar Grubu" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 122 kişiden, aralarında iş insanı Erdal Acar'ın da bulunduğu 92'si İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, "Sarallar Grubu" olarak bilinen suç örgütüne yönelik, İstanbul merkez olmak üzere Yalova, Kocaeli, Manisa, Muğla, İzmir, Antalya, Sakarya, Trabzon, Tekirdağ, Samsun, Ankara ve Artvin'de operasyon düzenlemişti. Baskınlarda, aralarında suç örgütünü yönetmekle suçlanan iş insanı ve eski BJK yöneticisi Erdal Acar'ın da bulunduğu 119 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonların devamında 3 kişi daha gözaltına alınmış, böylece gözaltı sayısı 122'ye çıkmıştı.

Alaattin Saral adıyla bilinen ve çete lideri olduğu iddia edilen İlyas Saral'ın firari olduğu soruşturmada yakalanan 122 kişiden 30'u dün adliyeye gönderilmişti. Onların savcılıktaki ifade verme işlemleri sürerken bugün de geri kalan 92 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasından iş insanı Erdal Acar da bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, 46 ruhsatsız tabanca, 55 şarjör, 6 av tüfeği, 1 kalem şeklinde suikast silahı, 1 susturucu, bin adet fişek, balistik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirilmişti.

ANKA / Güncel