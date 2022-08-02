Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Narlıova Mahallesi'nde komşu iki grup arasında tarla sulama meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve av tüfeğinin de kullandığı kavgada, Mehmet K. (15), Halil K. (22) ile Muhammed el Muhammed (37) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Halil K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Polis ekipleri, hastane çevresinde önlem aldı.

AA / Mustafa Güçlü - Güncel

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