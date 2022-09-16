Son dakika haberi | Sakarya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kent merkezinden Kandıra yönüne seyreden M.O. idaresindeki 06 CDL 712 plakalı otomobil, hastane kavşağından dönüş yapan İ.K'nin kullandığı 54 ADR 736 plakalı tavuk yüklü kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile bu araçta bulunan Serkan Çavdar (25) hastaneye kaldırıldı. Çavdar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden sürücü M.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon şoförü İ.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serhat Yağız Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Sakarya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.