Rusya'da seferberlikten kaçmanın cezası belli oldu! Görevinden kaçan hapis yatacak

Kısa süre önce Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kısmi seferberlik kararı alındı. Kararın ardından Rusya'dan kaçışlar başladı. Gelen bir son dakika bilgisine göre; Putin, seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan savaş devam ederken, tarafların hamleleri çatışmaları kızıştırmaya devam ediyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ülkede seferberlik ilan etti. Haberin duyulmasının ardından Rus vatandaşlarının ülkeden kaçması dünya basınında geniş yer buldu.

PUTİN KARARNAMEYİ İMZALADI

Öte yandan Putin cephesinde bir gelişme daha yaşandı. Rusya'da ilan edilen seferberlik görevinden kaçanlara yönelik hapis cezasının artırılmasını öngören kararname Putin tarafından imzalandı. Kararnameye göre, Rusya'daki askeri ceza kanununda bazı değişiklikler yapıldı.

SEFERBERLİKTEN KAÇANA HAPİS CEZASI

Alınan karara göre, düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Kararnameyle, seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.