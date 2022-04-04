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Olimpos'ta pansiyon yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turizm merkezlerinden Olimpos'ta bir pansiyonda çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki turizm merkezlerinden Olimpos'ta bir pansiyonda çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, akşam saatlerinde Yazır Mahallesi Olimpos'taki bir pansiyonda yangın çıktı. Müşteri bulunmayan pansiyondan başlayan yangın kısa sürede tüm yapıyı sardı. Çevre esnafının yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle böyleye itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi. Resepsiyon bölümünde etkili olan yangını itfaiye ekiplerinin diğer oda ve ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, jandarmanın incelemesi devam ediyor.

(Ramazan Sarıkayalı/İHA)

Olimpos'ta pansiyon yangını korkuttu

Olimpos'ta pansiyon yangını korkuttu

Olimpos'ta pansiyon yangını korkuttu

Olimpos'ta pansiyon yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Olimpos, Kumluca, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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