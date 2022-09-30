Son dakika haberi | Moldova, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etme kararını kınadı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını kınadı. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etme kararını kınadı. Sandu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Rusya'nın, silah gölgesinde düzenlediği sahte oylamaların ardından işgal edilen Ukrayna'nın bölgelerini yasa dışı ilhak etme girişimini şiddetle kınıyor ve reddediyorum." ifadelerini kullandı. Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayan Sandu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik anlaşmaları imzalamıştı. Güncel Kaynak: AA / Dmitri Chirciu Ukrayna Donetsk Moldova Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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