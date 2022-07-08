Son dakika haberi! Malatya'da çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü Son dakika habere göre Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü. Malatya'nın Kale ilçesinde çıkan yangında kayısı ağaçları zarar gördü. Üçdeğirmen Mahallesi Bekirhan Caddesi'ndeki otluk ve çalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çevredeki kayısı bahçelerine sıçrayan yangının büyümesi üzerine vatandaşlar durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmalarına polis ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Yangında Sabriye Fırat'a ait 6 kayısı ağacı zarar gördü. AA / Bilal Timur - Güncel İtfaiye Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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