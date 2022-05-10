Son dakika haberi | Lviv savaş bölgelerinden kurtarılan atların barınağı oldu - Haberler

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Son dakika haberi | Lviv savaş bölgelerinden kurtarılan atların barınağı oldu

AA - Omar Marques - Güncel
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Son dakika habere göre Rusya'nın saldırılarından zarar görmemeleri için Ukrayna'nın diğer bölgelerinden güvenli kenti Lviv'e getirilen atlar, gönüllülerin yardımıyla özel bakım altında tutuluyor.

Rusya'nın saldırılarından zarar görmemeleri için Ukrayna'nın diğer bölgelerinden güvenli kenti Lviv'e getirilen atlar, gönüllülerin yardımıyla özel bakım altında tutuluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerinin yanı sıra Belçika, İsveç ve İngiltere'den gelen gönüllüler, savaş bölgesinden kurtarılan atların tahliyesinde ve bakımında görev alıyor.

AA / Omar Marques - Güncel

Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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