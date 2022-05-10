Son dakika haberi | Lviv savaş bölgelerinden kurtarılan atların barınağı oldu

Rusya'nın saldırılarından zarar görmemeleri için Ukrayna'nın diğer bölgelerinden güvenli kenti Lviv'e getirilen atlar, gönüllülerin yardımıyla özel bakım altında tutuluyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerinin yanı sıra Belçika, İsveç ve İngiltere'den gelen gönüllüler, savaş bölgesinden kurtarılan atların tahliyesinde ve bakımında görev alıyor.