Son dakika haberi... KOMŞULARININ BOĞAZINI KESEN SALDIRGAN, SAKLANDIĞI EVDE BALTAYLA POLİSE DİRENDİ

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde tartıştığı komşu çiftin boğazını keserek Hacer Alkan'ı (55) öldüren, eşi Aydın Alkan'ı (58) ise ağır yaralayan Mert Serkan L.'nin saklandığı eve baskın yapıldı. Balta ile polise direnen saldırgan, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Alparslan Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Alkan çifti ile komşuları Mert Serkan L. arasında binanın ortak kullanım alanları ile ilgili tartışma çıktı. Bu sırada psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mert Serkan L., bıçakla Alkan çiftinin boğazını kesip, olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çiftten Hacer Alkan, burada hayatını kaybetti. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Aydın Alkan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BABASININ EVİNE SAKLANDI

Polis ekipleri, Mert Serkan L.'nin Alparslan Sokak'ta babasına ait evde saklandığını belirledi. Ekipler, bugün öğle saatlerinde eve baskın yaptı. Saldırgan, bir süre balta ile polise direndi. Ekipler, biber gazı atılan evde etkisiz hale getirilen Mert Serkan L.'yi gözaltına aldı. Bu arada Hacer Alkan'ın cenazesi, bugün Devrek ilçesine bağlı Pınarönü köyünde toprağa verilecek. (DHA)