Son dakika haberi | Kolombiya'nın silahlı çatışma tarihini anlatan tiyatro oyunu Bogota'da sergilendi
AA - Gustavo Adolfo Delvasto Daza - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İbero-Amerikan Tiyatro Festivali kapsamında, ülkede yaşanmış silahlı çatışmaların sembolik bir hikayesi, "Açıklamalar: Dört Rüzgara Bir Şarkı" isimli oyun Julio Mario Santodomingo Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İbero-Amerikan Tiyatro Festivali kapsamında, ülkede yaşanmış silahlı çatışmaların sembolik bir hikayesi, "Açıklamalar: Dört Rüzgara Bir Şarkı" isimli oyun Julio Mario Santodomingo Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.
Yüzden fazla sanatçının rol aldığı oyun, ülkedeki kültürel çeşitliği sahneliyor.
AA / Gustavo Adolfo Delvasto Daza - Güncel