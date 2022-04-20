Son dakika haberi | Kolombiya'nın silahlı çatışma tarihini anlatan tiyatro oyunu Bogota'da sergilendi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İbero-Amerikan Tiyatro Festivali kapsamında, ülkede yaşanmış silahlı çatışmaların sembolik bir hikayesi, "Açıklamalar: Dört Rüzgara Bir Şarkı" isimli oyun Julio Mario Santodomingo Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluştu.

Yüzden fazla sanatçının rol aldığı oyun, ülkedeki kültürel çeşitliği sahneliyor.