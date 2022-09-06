Son dakika haberi | Kılıçdaroğlu'ndan, Şehit Ümit Kesti'nin Fatsa'daki Ailesine Taziye Ziyareti Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekât Bölgesinde kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen Uzman Çavuş Ümit Kesti’nin Ordu Fatsa’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekat Bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Ordu Fatsa'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı dileklerini iletti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopterin teknik nedenle kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin Ordu Fatsa'daki ailesine bugün taziye ziyaretinde bulundu, şehit ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu'na; CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel eşlik etti. Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Ümit Kesti Fatsa Güncel Haberler Son Dakika

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