Son dakika haberi! Kazada ölen anne ve kızı toprağa verildi Son dakika haberi... ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Sultan Durna (36) ve kızı İrem Durna (18) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi. ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla uçuruma yuvarlanan otomobilde hayatını kaybeden Sultan Durna (36) ve kızı İrem Durna (18) Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi. Besni'de dün akşam saatlerinde, Bilal Varol yönetimindeki 06 YA 8065 plakalı kamyonet, önünde giden Mahmut Durna'nın kullandığı 01 FP 425 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada; otomobil ve kamyonette bulunan 12 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Durna ile kızı İrem Durna, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Sultan Durna ile kızı İrem'in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketleri İslahiye'ye bağlı Burunsuzlar Mahallesi'ne getirildi. Anne ve kızı öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Öte yandan kazada yaralanan 10 kişiden 9'u taburcu edilirken, durumu ağır olan Ali Durna'nın tedavisine Adıyaman'da devam ediliyor. ? Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel Gaziantep Adıyaman Güncel Haberler Son Dakika

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