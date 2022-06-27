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Son dakika haberi! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi! Kastamonu'da sel altındaki bölgeler havadan görüntülendi

Son dakika gündem haberi: Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel sularının vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel sularının vurduğu bölgeler havadan görüntülendi.

Kastamonu'da dün gece başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağışlardan etkilenen ilçelerden olan Azdavay'da sel suları altında kalan Yeni Mahalle, pazar yeri, Ümit Burnu-Çevlik ile Çatak Köprüsü havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Devrekani Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı. Derenin taştığı ilçede tarım arazileri de zarar gördü. Azdavay Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Azdavay Belediyesi, iş makinaları ile dereden gelen tomruklar ve ağaç köklerini çekerek köprünün yıkılmasını engelledi. Ekipler ilçede hasar gören bölgelerde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

(Çağlar Karaset/İHA)

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