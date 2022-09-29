Son dakika haberi | Karapınar'da uyuşturucu operasyonu Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Karapınar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 pet bardağa ekilmiş Hint keneviri, 610 gram kurutulmuş esrar, 18 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Karapınar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 54 pet bardağa ekilmiş Hint keneviri, 610 gram kurutulmuş esrar, 18 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibi Adalet Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yaptı. Yapılan aramada evin bahçesinde ekili halde 1 adet Hint keneviri, 54 pet bardağa ekilmiş Hint keneviri, 610 gram kurutulmuş esrar ve 18 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Fahri Mithat Korkusuz Karapınar Güncel Haberler Son Dakika

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