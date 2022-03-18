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Son dakika haberi! Karaman'da silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

AA - Kemal Önder Demirkollu - Güncel
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Son dakika haberi! Karaman'da silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Son dakika haber... Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alişahane Mahallesi 196 Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan C.V. (20) yaralandı.

Çevredekiler C.V. için sağlık ve polis ekiplerinden yardım istendi.

Yaralı ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Kemal Önder Demirkollu - Güncel

Münir Karaloğlu, Karaman, Polis, Güncel, Haberler

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