Son dakika haberi: KALİFORNİYA - Kaliforniya'da orman yangınları sürüyor

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Ülke genelinde farklı bölgelerde devam eden ve itfaiye departmanı tarafından daha da artacağı bildirilen yangınlarda, alevlerin tehdidi altındaki yüzlerce evden şimdiye kadar 11 bin kişi tahliye edildi. Eyaletin Foresthill bölgesinde çıkan yangınlara ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.