Son dakika haberi: İzmir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Korutürk Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda H.K, Ü.B. ve S.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 5 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işleminin devam ettiği öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel Uyuşturucu Ticareti Balçova İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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