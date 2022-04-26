Son dakika haberi! İzmir'de kağıt fabrikasının hurda depolama alanında yangın (2)
Demirören Haber Ajansı - Yiğit Soylu - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
İZMİR (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), -
Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel