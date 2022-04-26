Son dakika haberi! İzmir'de kağıt fabrikasının hurda depolama alanında yangın (2) - Haberler

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Son dakika haberi! İzmir'de kağıt fabrikasının hurda depolama alanında yangın (2)

Demirören Haber Ajansı - Yiğit Soylu - Güncel
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Son dakika haberi! İzmir'de kağıt fabrikasının hurda depolama alanında yangın (2)

Edinilen son dakika haberine göre YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İZMİR (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI 

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasının hurda kağıt depolama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.  

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), - 


Demirören Haber Ajansı / Yiğit Soylu - Güncel

İtfaiye, Yangın, İzmir, Güncel, Haberler

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