Son dakika haberi! İzmir'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Son dakika gündem haberi... İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde B.T'nin (48) kullandığı motosiklet, Ö.S yönetimindeki 03 ADCL 878 plakalı kamyonun yanından geçerken devrilerek sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, B.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. B.T'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ö.S'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Seher Deniz Çeşme İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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