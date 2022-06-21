Son dakika haberi | İzmir'de, 1 haftada 6 terör şüphelisine gözaltı Son dakika haber: İZMİR'de, jandarmanın 10-17 Haziran'daki operasyonlarında terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya üye olmak suçlarından aranan 6 kişi, gözaltına alındı. İZMİR'de, jandarmanın 10-17 Haziran'daki operasyonlarında terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya üye olmak suçlarından aranan 6 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 10-17 Haziran'da, terör operasyonları gerçekleştirdi. PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan A.V. ve M.D. Buca ile Torbalı ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle de H.A., E.M., İ.K., M.K. de Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde yakalandı. Gözaltına alınıp, jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel Münir Karaloğlu Güncel Haberler Son Dakika

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