Son dakika haberi | İzmir'de, 1 haftada 6 terör şüphelisine gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi | İzmir'de, 1 haftada 6 terör şüphelisine gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Son dakika haberi | İzmir'de, 1 haftada 6 terör şüphelisine gözaltı

Son dakika haber: İZMİR'de, jandarmanın 10-17 Haziran'daki operasyonlarında terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya üye olmak suçlarından aranan 6 kişi, gözaltına alındı.

İZMİR'de, jandarmanın 10-17 Haziran'daki operasyonlarında terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya üye olmak suçlarından aranan 6 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 10-17 Haziran'da, terör operasyonları gerçekleştirdi. PKK'ya üye oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan A.V. ve M.D. Buca ile Torbalı ilçelerinde, FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle de H.A., E.M., İ.K., M.K. de Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde yakalandı. Gözaltına alınıp, jandarma komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

Münir Karaloğlu Güncel Haberler Son Dakika

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