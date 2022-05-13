Son dakika haberi! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 16 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 9 ilçedeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.