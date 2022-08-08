Son dakika haberi... İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE DENİZDEKİ İKİ GRUP ARASINDA KAVGA KAMERADA
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberlerine göre BÜYÜKÇEKMECE'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı.
BÜYÜKÇEKMECE'de denize giren iki grup arasında kavga çıktı. O anlar cep telefonları kamerasına yansıdı.
Olay, saat dün 15.00 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Plajı'nda denizdeki iki grup tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Denizde gruptakiler tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel