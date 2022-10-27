İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti
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İran'ın Şiraz kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı açıklandı. Saldırıyı ise terör örgütü DEAŞ sözde haber ajansı tarafından yaptığı açıklamada üstlendi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Fars Eyaleti Valisi Muhammed Hadi İmaniye Şiraz'daki Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
15 KİŞİ KİŞİ ÖLDÜ
İmaniye, Şah Çerağ Türbesi'nde gerçekleştirilen "terör saldırısında" 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin yaralandığını belirtti. Vali, saldırının ardından alınan güvenlik önlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Teröristin hedefi muhtemelen cemaatle kılınan namazdı; alanın kapısının kapalı olması nedeniyle kötü niyetini Türbe'nin yanında gerçekleştirdi." dedi.
DEAŞ SALDIRIYI ÜSTLENDİ
Cemaat namazlarının kılındığı alanın girişinin kapatılması ile saldırganın alana giremediğini belirten İmaniye, saldırganın yaralı olarak yakalandığını aktardı. Öte yandan terör örgütü DEAŞ, sözde haber ajansında yayımladığı açıklamayla saldırıyı üstlendi.