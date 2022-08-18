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Son dakika gündem: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem: MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

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