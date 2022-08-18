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Son dakika haberi... Filistinli avukatlardan İsrail'in Gazze'de 5 çocuğun ölüme yol açan mezarlık saldırısına tepki

Son dakika haberi... Filistinli avukatlardan İsrail'in Gazze'de 5 çocuğun ölüme yol açan mezarlık saldırısına tepki

Son dakika gündem haberi: Filistinli avukatlar, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını protesto etti.

Filistinli avukatlar, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 5 çocuğun ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını protesto etti.

Filistinli 5 çocuğun hayatını kaybettiği Gazze'nin Cebaliye bölgesindeki El-Feluca mezarlığında düzenlenen gösteriye avukatların yanı sıra çocuklar da katıldı.

Filistin Barosuna bağlı Haklar ve Kamu Özgürlükleri Komitesinin çağrısıyla düzenlenen gösteride, saldırıda hayatını kaybeden çocukların resimleri taşındı.

Komitenin raportörü Muhammed Aziz, burada yaptığı konuşmada, "İşgal güçlerinin, Gazze'ye son saldırısı sırasında Necm ve Ebu Kerş ailelerinin çocuklarına yönelik işlediği katliamı kınıyoruz." dedi.

Saldırının vicdani ve ahlaki değerlerin yanı sıra uluslararası hukuka da aykırı olduğunu vurgulayan Aziz, İsrail güçlerinin, silahlı çatışmalar sırasında çocuklara koruma sağlayan uluslararası kararları hiçe saydığını belirtti.

Aziz, uluslararası toplumdan, Filistin halkına yönelik sorumluluklarını yerine getirmesini; özellikle çocuk ve kadınların korunmasına ilişkin son yıllarda alınan kararları uygulamasını istedi.

Filistinli yetkili ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Genel Kuruluna, "Gazze Şeridi'ndeki çocukları hedef alan siyonist saldırıların tamamına ciddi şekilde müdahale etmesi" çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

Cebaliye katliamı

İsrail'in saldırıları sırasında Cebaliye bölgesindeki mezarlıkta 3 ila 16 yaşlarındaki 5 çocuk da yaşamını yitirmişti.

Haaretz gazetesinin iki gün önce savunma kaynaklarına dayandırdığı habere göre, mezarlık saldırısıyla ilgili ön incelemeyi tamamlayan İsrail ordusu, söz konusu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirdiğini kabul etmişti.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy - Güncel

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